Премьер Италии предупредила об угрозе, которую ИИ может представлять на рынке труда

Джорджа Мелони оценила технологическое развитие на мировой арене.

Растущее использование искусственного интеллекта может привести мир к "разрушительным последствиям, особенно на рынке труда. Соответствующее заявление в ходе выступления с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Европейский политик пояснила, что страны привыкли к прогрессу, связанному с оптимизацией человеческими возможностями, однако в конкретном случае речь может идти не об этом, а о риске замены человеческих возможностей.

ДПрименение этой новой технологии, безусловно, представляет собой прекрасную возможность во многих областях, но мы не можем притворяться, что не понимаем огромные риски, которые она несет. Я не уверена, что мы достаточно осознаем последствия. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Джорджа Мелони подчеркнула, что в прошлом замена была сосредоточена на физическом труде, но сегодня существует риск замены интеллекта.

Премьер Италии анонсировала чрезвычайные меры по борьбе с нелегалами.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций