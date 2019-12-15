Премьер Италии анонсировала чрезвычайные меры по борьбе с нелегалами

Джорджа Мелони рассказала о борьбе с беженцами в Европе.

Рим примет "чрезвычайные меры" по борьбе с нелегальной миграцией, давление которой на европейскую страну в этом году стало невыносимым. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к нации сделала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. По мнению чиновницы, ни данное государство, ни европейский регион не способны принять такую большую массу людей на своей земле.

Итальянское правительство немедленно намерено принять чрезвычайные меры, чтобы справиться с числом высадок мигрантов на нашем побережье. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Джорджа Мелони пригласила председателя Европейской комиссии Урсулу фон Ляйен посетить остров Лампедуза для того, чтобы "удостовериться в серьезности ситуации", а также попросила председателя Европейского совета Шарля Мишеля включить миграционный вопрос в повестку саммита ЕС, который состоится в октябре 2023 года. В Риме полагают, что от Брюсселя требуется немедленно запустить общеевропейскую миссию для блокировки выхода в акваторию кораблей с беженцами. А итальянскому министерству по обороне дано поручение сформировать новые объекты для мигрантов, чтобы их стало достаточно для содержания нелегалов. Возводиться такие объекты будут в местах с очень низкой плотностью населения, чтобы там можно было властям легко обеспечивать соблюдение государственных границ.

Премьер Италии Мелони накричала на депутатов, объясняя, почему нужно продолжать поддерживать Украину.

Фото и видео: YouTube / Giorgia Meloni