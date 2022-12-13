Премьер Италии Мелони накричала на депутатов, объясняя, почему нужно продолжать поддерживать Украину

Чиновница обрушилась с критикой на депутатов, обвиняя их в поддержке Путина.

Витальянском парламенте одна из депутатов призвала премьер-министра Джорджу Мелони остановить финансовую и военную поддержку Украины, задуматься о дипломатическом решении вопросам. На что глава местноо правительства ответила: "А может, депутат, вы скажете это Путину?". Чиновника заметила, что сильно удивлена такой просьбой со стороны коллег из законодательного органа. Она поинтересовалась, является ли эта позиция предательством или нет. По словам Джорджи Мелони, отказ от помощи киевскому режиму будет означать для мира и Рима то, что он одобряет региональный конфликт. Свое мнение Мелони решила высказать в кричащей форме.

Уважаемая депутат говорит "остановитесь". Думаю, вам нужно сказать это Путину... Считаете ли вы, что мы должны пересмотреть границы Украины и как? Считаете ли вы, что нам нужно отдать Москве территории. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт