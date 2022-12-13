Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине

Премьер страны оценила председательство Индии в G20.

Премьер-министр Италии Джраджа Мелони рассказала о том, что Индия может сыграть центральную роль в переговорах урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление европейская чиновница сделала по завершению двусторонней встречи со своим коллегой из Нью-Дели. Чиновница пояснила, что в качестве председателя на саммите G20 ("Большой двадцатки") Индия способна занять важную позицию.

Моди хорошо знает позицию Италии, полностью поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Украины, и я думаю, что мы оба разделяем надежду, что Индия как председатель G20 может сыграть центральную роль. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Итальянские представители считают, что в 2020 году Индия на саммите G20 позволила сохранять единство многостороннего формата в итоговом документе, поэтому сейчас страна может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны властей из Рима.

Италия намерена оказывать Киеву любую поддержку, пока не начнутся мирные переговоры.

Фото и видео: YouTube / Doordarshan National, ANI News