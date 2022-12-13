Италия намерена оказывать Киеву любую поддержку, пока не начнутся мирные переговоры

Джорджа Мелони рассказала о важности поставок ПВО на Украину.

Итальянские власти будут оказывать киевскому режиму любую финансовую, военную и гуманитарную поддержку до того момента, пока не начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной. Соответствующее заявление в ходе совместного выступления с украинским лидером Владимиром Зеленским перед журналистами сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Иностранная чиновница пояснила, что в текущий момент отправка боевой авиации Западом не обсуждается, так как решение требуется принимать в тесном взаимодействии с международными союзниками. Сейчас же коалиция ориентирована на поставках для ВСУ систем противовоздушной обороны. Мелони назвала приоритетом защиту граждан и мирной инфраструктуры Украины.

Италия будет оказывать любую возможную поддержку, чтобы появились условия для мирных переговоров. А до тех пор мы будем оказывать любую военную, финансовую, гражданскую поддержку. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Премьер-министр Италии полагает, что "ничто не должно решаться без Украины". Джорджа Мелони добавила, что мирная инициатива должна исходить именно от киевских властей и президента Зеленского. При этом Рим продолжает работать над организацией международной конференции по восстановлению страны. Данное мероприятие запланировано на апрель.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України