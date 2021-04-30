Премьер Италии не предвидит значительного экономического спада в этом году

Марио Драги считает, что рецессии не будет.

Премьер-министр Италии не предвидит значительного экономического спада в 2022 году. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках брифинга с журналистами, проведенного в американской столице. Накануне он встретился с лидером Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. Иностранец признал существование фактора неуверенности для экономической системы. При этом в прошлом году фиксировался хороший рост показателей, поэтому страна продолжает сохранять тот импульс.

Мне кажется маловероятной рецессия в этом году. Но сохраняется большая неуверенность, но не могу сказать, что это ведет к ухудшениям во всей экономике. Марио Драги, премьер-министр Италии

Итальянец отметил угрозу для продовольственной безопасности. По мнению Марио Драги, преодоление дефицита продуктов питания потребует поддержки ряда государств.

Драги: Германия начала платить за российский газ в рублях.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi