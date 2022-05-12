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Драги: Германия начала платить за российский газ в рублях

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Премьер-министр Италии рассказал о "серой зоне" в санкциях.

Премьер Италии заявил, что Германия начала платить за российский газ в рублях. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал глава местного правительства Марио Драги. По словам чиновника, Берлин якобы уже завершил оплату энергетических ресурсов, поступающих из РФ, в рублевом эквиваленте. Однако спикер не стал приводить данные о компании, которая провела платежную операцию.

Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях.

Марио Драги, премьер-министр Италии

Иностранец заметил, что требование Москвы о рублевых платежах не приведет к перебоям в поставках природного газа. Ранее Европейская комиссия предупредила страны-участницы ЕС о том, что выполнение российской схемы по оплате газа может нарушить санкционное давление. Марио Драги подчеркнул, что речь ведется о "серой зоне", по которой еще не принято официального решения.

Премьер Италии раскритиковал Лаврова за слова о Гитлере.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi

Теги: газ, германия, италия, марио драги, рубль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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