Премьер-министр Италии рассказал о "серой зоне" в санкциях.

Премьер Италии заявил, что Германия начала платить за российский газ в рублях. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал глава местного правительства Марио Драги. По словам чиновника, Берлин якобы уже завершил оплату энергетических ресурсов, поступающих из РФ, в рублевом эквиваленте. Однако спикер не стал приводить данные о компании, которая провела платежную операцию.

Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях. Марио Драги, премьер-министр Италии

Иностранец заметил, что требование Москвы о рублевых платежах не приведет к перебоям в поставках природного газа. Ранее Европейская комиссия предупредила страны-участницы ЕС о том, что выполнение российской схемы по оплате газа может нарушить санкционное давление. Марио Драги подчеркнул, что речь ведется о "серой зоне", по которой еще не принято официального решения.

Премьер Италии раскритиковал Лаврова за слова о Гитлере.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi