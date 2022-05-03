Премьер Италии раскритиковал Лаврова за слова о Гитлере

Предположение о том, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, Марио Драги счел непристойным.

Председатель правительства Италии Марио Драги прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни. Соответствующее заявление глава российского ведомства сделал на итальянском телевидении 1 мая.

Наша страна позволяет свободно выражать свои мнения, даже если они явно ложные и ошибочные. Я считаю, то, что сказал министр Лавров, является ошибочным. Марио Драги.

Он назвал упоминание Гитлера и мнения о том, что у лидера нацистов могла быть еврейская кровь, непристойным.

Приводим цитату главы МИД Сергея Лаврова. Расшифровка есть на сайте ведомства.

Он [прим. Зеленский]выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят. Сергей Лавров.

Также мнение прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi