Премьер Италии констатировал замедление темпов роста экономики ЕС

Премьер-министр Италии констатировал замедление темпов роста европейской экономики. Такое заявление глава местного правительства сделал во время прибытия в Версаль на внеочередной саммит Евросоюза. По мнению чиновника, при этом региональная экономическая система все еще продолжает расти и развиваться.
Экономика Европы все еще растет, но наблюдается замедление.Мы наблюдаем недостаток сырья и замедление темпов роста не только в энергетическом, но и в агропродовольственном секторе.
Марио Драги, премьер-министр Италии
Эксперт считает, что страна ЕС необходимо быстро устранять дефицит во всех отраслях. Он призвал поддерживать при этом региональные домохозяйства и бизнес-индустрию. Драги надеется на то, что будут диверсифицированы источники снабжения.
Боррель заявил об угрозе ядерной войны в случае участия НАТО в конфликте вокруг Украины.
Фото и видео: European Commission
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