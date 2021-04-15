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Премьер Италии констатировал замедление темпов роста экономики ЕС
Сегодня, 7:39
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Премьер Италии констатировал замедление темпов роста экономики ЕС

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Марио Драги рассказал, что при этом рост показателей все еще фиксируется.

Премьер-министр Италии констатировал замедление темпов роста европейской экономики. Такое заявление глава местного правительства сделал во время прибытия в Версаль на внеочередной саммит Евросоюза. По мнению чиновника, при этом региональная экономическая система все еще продолжает расти и развиваться.

Экономика Европы все еще растет, но наблюдается замедление.Мы наблюдаем недостаток сырья и замедление темпов роста не только в энергетическом, но и в агропродовольственном секторе.

Марио Драги, премьер-министр Италии

Эксперт считает, что страна ЕС необходимо быстро устранять дефицит во всех отраслях. Он призвал поддерживать при этом региональные домохозяйства и бизнес-индустрию. Драги надеется на то, что будут диверсифицированы источники снабжения.

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Фото и видео: European Commission

Теги: евросоюз, италия, марио драги, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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