Боррель заявил об угрозе ядерной войны в случае участия НАТО в конфликте вокруг Украины

В ЕС рассказали, что не планируют заниматься эскалацией конфликта с РФ.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель заявил об угрозе ядерной войны в случае участия Североатлантического блока в конфликте вокруг Украины. Таким мнением специалист поделился в эфире местного телеканала "Секста". Гость эфира добавил, что именно поэтому НАТО активно не вмешивается в ситуацию. В противном случае это приведет к третьей мировой войне.

Мы пытаемся предотвратить эскалацию. НАТО не собирается вступать в эту войну, …это стало бы третьей мировой войной, это стало бы ядерной войной. Мы пытаемся не допустить, чтобы какой-либо инцидент подтолкнул нас к этому пути. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции на территории Украины. Евросоюз назвал эти действия нарушением международного права, после чего ввел в отношении Москвы новые санкции.

Гаврилов назвал мотивом спецоперации возможность создания Киевом "грязной" ядерной бомбы.

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