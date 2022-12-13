Премьер Испании заявил о наличии скрытых союзников России в Европе. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал глава национального правительства Педро Санчес. Он уверен, что существуют политические силы, которые помогают российским властям, но временно скрывают свою симпатию к Москве.
Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в государственные органы и разрушить ЕС изнутри.
Педро Санчес, премьер-министр Испании
Разговаривая о тех странах, в которых крайне правые силы пользуются поддержкой основных консервативных партий, глава правительства Испании считает, что этим государствам будет "дан отпор".
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине.
Фото и видео: YouTube / El País
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