Педро Санчес рассказал, что сейчас страны, которые поддерживают РФ в регионе, временно скрывают собственную симпатию к Москве.

Премьер Испании заявил о наличии скрытых союзников России в Европе. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал глава национального правительства Педро Санчес. Он уверен, что существуют политические силы, которые помогают российским властям, но временно скрывают свою симпатию к Москве.

Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в государственные органы и разрушить ЕС изнутри. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Разговаривая о тех странах, в которых крайне правые силы пользуются поддержкой основных консервативных партий, глава правительства Испании считает, что этим государствам будет "дан отпор".

Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / El País

