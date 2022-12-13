Педро Санчес рассказал о стремлении Мадрида помочь ВСУ и киевскому режиму.

Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал премьер-министр страны Педро Санчес. Чиновник пояснил, что указанные денежные средства были предоставлены киевскому режиму с начала регионального конфликта.

В прошлом году Испания создала крупнейший в своей истории пакет гуманитарной помощи для украинского народа, предоставив военную поддержку на сумму более 300 миллионов евро. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Глава местного правительства напомнил о том, что Испания также предоставила временную защиту более 150 тысячам беженцам из Украины. Премьер пояснил, что европейское государство будет и далее поддерживать украинские власти. Педро Санчес обратился к Владимиру Зеленскому, отметив, что Запад "прикроет вашу спину".

В Испании предложили экономить энергию с помощью удаленки и снижения температуры отопления.

Фото и видео: YouTube / El País