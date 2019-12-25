Педро Санчес рассказал о планах страны по экономии энергии.

В Испании предложили экономить энергию с помощью удаленки и снижения температуры отопления. Такое заявление сделал премьер-министр страны Педро Санчес, выступая перед местным Конгрессом депутатов (нижняя палата парламента). Кабинет министров призвал принимать меры, направленные на экономию энергии.

Нам придется продвигать такие меры, как увеличение удаленной работы, продвижение общественного транспорта, небольшое снижение температуры отопления или повышение ее при кондиционировании. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Педро Санчес призвал дать общеевропейский ответ в том случае, если российская сторона решит прекратить поставки газа в европейский регион. Премьер Испании заметил, что для страны хорошая новость заключается в том, что она меньше всего в регионе зависит от природного газа из РФ. По мнению чиновника, это произошло благодаря твердой приверженности энергетической независимости.

Премьер Испании назвал ситуацию на Украине крупнейшим вызовом для НАТО в новейшей истории.

Фото и видео: YouTube / Congreso de los Diputados - Canal Parlamento