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Премьер Испании назвал ситуацию на Украине крупнейшим вызовом для НАТО в новейшей истории
Сегодня, 15:48
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Премьер Испании назвал ситуацию на Украине крупнейшим вызовом для НАТО в новейшей истории

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Педро Санчес призвал увеличивать оборонные возможности НАТО.

Премьер-министр Испании назвал ситуацию на Украине крупнейшим и значимым вызовом для НАТО в новейшей истории. Соответствующее заявление Педро Санчес сделал на торжественном мероприятии в Мадриде, посвященному 40-ой годовщине с момента вступления страны в состав Североатлантического военного альянса.

Мы сталкиваемся с тем, что, вероятно, является наиболее значимым вызовом для НАТО в ее новейшей истории, это также актуально для такой важной для Испании организации, как ЕС.

Педро Санчес, премьер-министр Испании

Эксперт напомнил международным партнерам о том, что мировой порядок выстраивался совместно со странами НАТО по завершению Второй мировой войны. Санчес призвал коллег увеличивать национальные и союзные оборонные расходы, а также оказывать Киеву непоколебимую поддержку со стороны альянса.

Генсек НАТО заявил, что альянс еще осенью делился разведданными по Украине.

Фото и видео: YouTube / Right Now

Теги: испания, мадрид, нато, педро санчес, саммит нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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