Генсек НАТО заявил, что альянс еще осенью делился разведданными по Украине

По его словам, никто не может сказать, сколько еще будет длиться конфликт на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс еще осенью делился разведданными по Украине. Об этом он заявил в интервью ABC.

По словам Столтенберга, никто не может сказать, сколько еще будет длиться конфликт на Украине. Он считает, что предстоит готовиться к долгому продолжению боевых действий, однако союзники по НАТО должны поддерживать право Киева на самооборону.

На самом деле прошлой осенью мы делились разведывательной информацией. Нам нужно быть готовыми к долгой войне. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее мы сообщали, что участники саммита НАТО в Мадриде намерены пересмотреть позицию альянса по России и КНР.

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