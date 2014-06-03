Генсек НАТО заявил, что альянс еще осенью делился разведданными по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс еще осенью делился разведданными по Украине. Об этом он заявил в интервью ABC.
По словам Столтенберга, никто не может сказать, сколько еще будет длиться конфликт на Украине. Он считает, что предстоит готовиться к долгому продолжению боевых действий, однако союзники по НАТО должны поддерживать право Киева на самооборону.
На самом деле прошлой осенью мы делились разведывательной информацией. Нам нужно быть готовыми к долгой войне.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Ранее мы сообщали, что участники саммита НАТО в Мадриде намерены пересмотреть позицию альянса по России и КНР.
Фото: gettyimages.com
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