Премьер Испании обещал отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице

Педро Санчес рассказал о смягчении ограничений для населения страны.

Премьер-министр Испании обещал отменить с 26 июня обязательное ношение медицинских масок на улице. Такое заявление сделал Педро Санчес в Барселоне. Выступление главы правительства транслировалось местными телеканалами. Запись эфира доступна на сайте кабинета министров страны.

Мы проведем внеочередное заседание Совета министров в следующий четверг, на котором мы предложим испанскому обществу отменить маски с 26 июня на открытом воздухе. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Напомним, что на территории Испании проживает 47 миллионов человек. За время пандемии там выявлено свыше 3,75 миллионов случаев заражения. Более 80,6 тысяч человек умерли от инфекции. С октября 2020 года по стране был введен режим повышенной готовности. Он завершился 9 мая 2021 года. Сейчас власти обязали население носить маски в общественных местах. Штраф за данное нарушение составляет 100 евро.

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