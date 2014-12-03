Премьер-министр Испании призвал разрешить вакцинированным "Спутником V" въезд в ЕС

Он считает, что надо исходить из здравого смысла.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал разрешить вакцинированным препаратом от коронавируса "Спутник V" въезд в страны Евросоюза. Об этом он заявил журналистам во время визита в Аргентину. Его слова приводит телеканал 24 Oras.

Санчес отметил, что обсудит этот вопрос с ЕС. По его словам, надо исходить из здравого смысла, даже если вакцина не признана организацией.

Осмелюсь сказать, что это, очевидно, вакцины, поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или посещения европейского континента. Педро Санчес, премьер-министр Испании

С 7 июня Испания открыла границы для туристов из стран, привитых вакцинами, которые одобрили ВОЗ или ЕМА. Российский вакцины, в том числе и "Спутник V", пока не были признаны в ЕС.

Ранее Минздрав допустил, что привитым "Спутников V" потребуется ревакцинация.

Видео: YouTube / Casa Rosada - República Argentina