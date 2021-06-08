Минздрав допустил, что привитым "Спутников V" потребуется ревакцинация

Но исследование этого вопроса ещё идут.

Людям, получившим прививку от коронавирусной инфекции "Спутник V", вероятно, придется ревакцинироваться другим препаратом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во вторник, 8 июня, во время пленарного заседании в Госдуме. Чиновник уточнил, что исследования этого вопроса ещё продолжаются.

Хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", но в данном направлении исследования еще идут Олег Гриднев, замглавы Минздрава

Он также отметил, что промышленное производство "Спутника V" сейчас гораздо более обширное. Поэтому его распространение и поставки идут активнее.

"Спутник V" стал первой вакциной, зарегистрированной в России. Кроме нее сейчас зарегистрированы ещё три препарата, в том числе "Спутник Лайт".

Ранее сегодня в Минздраве рассказали, что "Спутник Лайт" предназначен в первую очередь для молодежи

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