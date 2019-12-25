Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией

Нарендра Моди рассказал о том, какие сферы Нью-Дели развивает совместно с РФ и конкретно ДФО.

Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме сделал премьер-министр Нарендра Моди. Иностранный чиновник пояснил, что говорит о развитии взаимодействия по вопросам Арктики и энергетики, но также и о других направлениях.

Индия заинтересована в укреплении партнерства с Россией во многих вопросах, в том числе, связанных с Арктикой. Также у нас имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Глава местного правительства объяснил участникам мероприятия, что Индия внесла значимые финансовые вложения в такие сферы на российском Дальнем Востоке, как фармацевтика и алмазная промышленность.

Пашинян: Армению в РФ пытаются представить прозападной, а на Западе - пророссийской.

Фото и видео: Восточный экономический форум