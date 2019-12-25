Премьер Армении объяснил, почему часто странам не удается достичь мира и стабильности.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил о том, что Ереван в России пытаются представить прозападным государством, а на Западе - пророссийским. Такое отношение к государству влияет на дестабилизационную ситуацию в регионе Закавказья. Соответствующее заявление чиновник сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Есть силы, которые очень много энергии тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством, а в Европе и на Западе представить ее как сильно пророссийскую страну, и добавить это как фактор для оправдания дестабилизации. Никол Пашинян, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что все правительства хотят мира и стабильности, но у каждого государства есть свои представления об этом вопросе. Представитель Армении напомнил о популярности такого термина как "многополяность". Ереван видит в этом принципе что-то похожее на консенсус между странами.

Пашинян: Прогресс в работе трехсторонней комиссии по транспортным коммуникациям в Закавказье есть.

Фото и видео: Восточный экономический форум