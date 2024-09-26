Премьер Грузии призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином государстве

Он подчеркнул, что стране необходимо восстановить все разрушенные мосты.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином государстве. Об этом он заявил на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Кобахидзе, все шаги грузинского правительства направлены на то, чтобы помочь своему народу "жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии". Он подчеркнул, что стране необходимо восстановить все разрушенные мосты. Также грузинский премьер заявил, что население Абхазии и Южной Осетии будет "приветствоваться с открытым сердцем".

Ранее Кобахидзе заявил, что Зурабишвили не является президентом Грузии после нарушения конституции.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций