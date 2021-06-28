Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту

По его словам, глава государства "демонстративно нарушает закон".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили одобрил решение о начале импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Об этом он заявил на правительственном заседании.

Гарибашвили отметил, что Зурабишвили "демонстративно нарушает закон". Он напомнил, что президент Грузии продолжает зарубежные визиты вопреки отказам от правительства. Премьер добавил, что грузинские власти должны быть примером и защитниками закона в целом.

Поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Ранее мы сообщали, что правящая партия Грузии инициировала импичмент президента.

Фото: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster