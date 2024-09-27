Ираклий Кобахидзе сообщил о возможных провокациях в стране на фоне выборов.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционной партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят провокации к осенним выборам. Такие сведения иностранный политик предоставил местным журналистам во время брифинга. Глава правительства подчеркнул, что подобные попытки возможны как перед выборами, так и после их проведения.

Я призываю общественность быть очень бдительными, очень осторожными. Во всех случаях государство примет все меры, чтобы мы не позволили коллективному "Национальному движению" допустить это" Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Премьер Грузии назвал несерьезным аннулирование приглашения на прием к Байдену.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze