Ираклий Гарибашвили назвал цель возвращения экс-президента Грузии домой.

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили "готовил второй фронт" против России. Соответствующее заявление Ираклий Гарибашвили сделал перед местными журналистами. Он оценил ситуацию, для которой бывший президент вернулся в страну. Чиновник рассказал о том, что распространялась информация о том, что военные действия на территории Украины должны были начаться еще в ноябре или декабре 2021 года.

Именно с этой целью приехал Саакашвили, чтобы отсюда была готовность открыть второй фронт. Это, к сожалению, подтвердили наши украинские друзья, что очень печально для меня. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Премьер-министр заметил, что если бы Михаил Саакашвили сейчас был у власти в Грузии, то война с Россией была бы неизбежной.Действующая администрация не собирается делать ничего, что противоречило бы национальным интересам.

В Грузии закроют карантинные пространства, работающие из-за пандемии.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Irakli Garibashvili