В Грузии закроют карантинные пространства, работающие из-за пандемии

Георгий Гибрадзе рассказал о снятии ряда эпидемиологических мер в стране.

В Грузии закроют карантинные пространства, работающие с 2020 года из-за пандемии. Об этом на брифинге с журналистами по результатам заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказал премьер-министр Георгий Гибрадзе. Учреждения, в которые помещались зараженные ковидом граждане (ковид-гостиницы), прекратят работу с 1 марта 2022 года.

С 1 марта упраздняются карантинные пространства, так называемые ковид-гостиницы. Это означает, что уже с сегодняшнего дня перевод людей туда будет приостановлен. Георгий Гибрадзе премьер-министр Грузии

Заместитель главы местного Минздрава Тамар Габуния уточнил перед прессой, что в последнее время ковид-гостиницы стали нерентабельными. Сейчас там лечатся чуть более трех тысяч пациентов. Из-за быстрого распространения омикрон-штамма и низкого уровня госпитализации работа ковид-гостиниц теряет смысл. Власти страны также упраздняют обязательный термоскрининг посетителей в общественных местах, а также дезбарьеры.

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Фото и видео: Facebook / საქართველოს მთავრობა was live