Саакашвили спел гимн Украины на суде

В Тбилиси слушают дело о государственной растрате бывшим президентом Грузии.

Бывший президент Грузии и украинский гражданин Михаил Саакашвили спел национальный гимн Украины на заседании в Тбилисском городском суде. В инстанции сегодня проходит слушание по уголовному делу о растрате государственных денежных средств в размере до 9 миллионов лари (порядка 3 млн долларов).

Свое выступление в суде Михаил Саакашвили с того, что назвал все выдвинутые против него обвинения беспочвенными. Экс-глава страны обвинил прокуроров и суд в коррупционной деятельности.Такое заявление вызвало ажиотаж в зале суда , а также словесную перепалку. Затем адвокаты передали Михаилу Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн страны.

Напомним, что параллельно судебному процессу во дворе суда в Тбилиси сторонники Михаила Саакашвили устроили традиционный митинг в поддержку экс-президента.

Грузинский врач: Саакашвили нужна психологическая реабилитация.

Фото и видео: YouTube / Украина-24

