Грузинский врач: Саакашвили нужна психологическая реабилитация

Эксперт оценил состояние здоровья политика.

Грузинский врач заявил, что бывшему президенту Михаилу Саакашвили нужна психологическая реабилитация, так и физическая. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал Тенгиз Цуладзе - эксперт местного консилиума, организованного омбудсменом страны.

Согласно нашему отчету, кроме медикаментозного лечения необходимо подключить физическую и психологическую реабилитацию, которая менее реалистична в условиях заключения, но попытаться стоит. Тенгиз Цуладзе, доктор

Специалист считает, что состояние здоровья Саакашвили требует внимания. У пациента существуют посттравматические симптомы, выражающееся в нарушении координации движений, анемии, слабости. По словам медика, если не заниматься психологическим и психическим восстановлением политика, то это приведет его к депрессии и стрессовому расстройству, увеличит риск суицидальных мыслей.

Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави.

Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili



