Грузинский врач: Саакашвили нужна психологическая реабилитация

Грузинский врач заявил, что бывшему президенту Михаилу Саакашвили нужна психологическая реабилитация, так и физическая. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал Тенгиз Цуладзе - эксперт местного консилиума, организованного омбудсменом страны.
Согласно нашему отчету, кроме медикаментозного лечения необходимо подключить физическую и психологическую реабилитацию, которая менее реалистична в условиях заключения, но попытаться стоит.
Тенгиз Цуладзе, доктор
Специалист считает, что состояние здоровья Саакашвили требует внимания. У пациента существуют посттравматические симптомы, выражающееся в нарушении координации движений, анемии, слабости. По словам медика, если не заниматься психологическим и психическим восстановлением политика, то это приведет его к депрессии и стрессовому расстройству, увеличит риск суицидальных мыслей.
Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави.
Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все