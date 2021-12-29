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Грузинский врач: Саакашвили нужна психологическая реабилитация
Сегодня, 12:44
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Грузинский врач: Саакашвили нужна психологическая реабилитация

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Эксперт оценил состояние здоровья политика.

Грузинский врач заявил, что бывшему президенту Михаилу Саакашвили нужна психологическая реабилитация, так и физическая. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал Тенгиз Цуладзе - эксперт местного консилиума, организованного омбудсменом страны.

Согласно нашему отчету, кроме медикаментозного лечения необходимо подключить физическую и психологическую реабилитацию, которая менее реалистична в условиях заключения, но попытаться стоит.

Тенгиз Цуладзе, доктор

Специалист считает, что состояние здоровья Саакашвили требует внимания. У пациента существуют посттравматические симптомы, выражающееся в нарушении координации движений, анемии, слабости. По словам медика, если не заниматься психологическим и психическим восстановлением политика, то это приведет его к депрессии и стрессовому расстройству, увеличит риск суицидальных мыслей.

Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави.

Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili


 

Теги: грузия, михаил саакашвили, психологическая помощь, реабилитация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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