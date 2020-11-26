Премьер Греции заявил, что потолок цен нужен не только на российский газ

По его мнению, потолок цен должен быть установлен на весь природный газ.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что потолок цен нужен не только на российский газ. об этом он сообщил на пресс-конференции в Салониках.

По мнению Мицотакиса, потолок цен должен быть установлен на весь природный газ, закупаемый странами Евросоюза. Он подчеркнул, что за последние два года цены на ресурс выросли в десять раз.

Также премьер-министр Греции заявил, что власти увеличат помощь на отопление на 300 млн евро и уменьшат цену на солярку для отопления.

Ранее премьер Греции призвал граждан подготовиться к "очень трудной зиме".

Видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός