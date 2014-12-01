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Премьер Греции призвал граждан подготовиться к "очень трудной зиме"

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Он подчеркнул, что цены на газ повышаются в 10 раз.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал граждан подготовиться к "очень трудной зиме". Об этом он заявил на  открытии 86-й Международной выставки.

По словам Мицотакиса, когда цены на газ повышаются в 10 раз, никому не под силу купировать такой рост. Он подчеркнул, что такой рост неизбежно отражается на жизни граждан.

Поэтому Греции придется готовиться к очень трудной зиме.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Ранее мы сообщали, что Греция официально вышла из режима усиленного европейского надзора над экономикой.

Видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός

Теги: граждане, зима, кириакос мицотакис, премьер-министр греции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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