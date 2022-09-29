Кириакос Мицотакис призвал отказаться от имперских видений.

Премьер Греции предупредил Турцию о наказании за нарушение границ страны. Об этом глава местного правительства упомянул в ходе своего выступления на пригороде Афин, на верфи Скараманга. Чиновник принял участие в торжественной церемонии присвоения названия и вхождения в состав военно-морских сил патрульного корабля "Капитан-лейтенант Влахакос". Известно, что борт способен нести на себе управляемые ракеты.

Проблемы решаются мирным путем и в соответствии с международным правом. Этого требуют наши народы, и это большая ошибка, когда некоторые пытаются отравить представления своей общественности, выдумывая врагов. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Премьер категорически указал турецким коллегам на то, что история учит страны о том, что кто бы ни нарушил государственные границы, все равно будет за это наказан. По мнению чиновника, в XXI веке не осталось мест для имперских видений.

В ЮНЕСКО поддержали требование Греции о возвращении в Афины скульптур Парфенона.

Фото и видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός