Премьер Греции: парламентские выборы в стране пройдут весной

Кириакос Мицотакис будет кандидатом от региона Эврос.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что парламентские выборы в стране пройдут весной. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе пресс-конференции с местными журналистами в городе Александруполис, расположенном в северной части страны. Глава правительства пояснил, что он планирует стать одним из кандидатов от области Эврос. Чиновник уточнил, что данное решение он принимает по символическим причинам, так как сейчас именно этот регион находится в авангарде существующих национальных вызовов. Речь идет о том, что территория находится вблизи государственной границы с Турцией. Там правоохранители фиксируют попытки нелегальных мигрантов пробраться в Грецию по сухопутной границе. Расположенный в регионе Александруполис является морским пунктом переброски западного оружия на Украину.

Выборы состоятся весной, и они фактически состоятся в такой момент времени, когда мы практически исчерпаем четырехлетний мандат правительства. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Премьер напомнил СМИ о том, что большинство греков верили в том, что национальное правительство пойдет на досрочные выборы, но кабинет министров нацелен на отработку заявленного срока действия.

Греция не собирается создавать американскую базу в Александруполисе.

Фото и видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός