Греция не собирается создавать американскую базу в Александруполисе

Кириакос Мицотакис рассказал об оборонном соглашении с Вашингтоном.

Греция не собирается создавать американскую базу в морском порту Александруполиса. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал местный премьер-министр Кириакос Мицотакис. Одна из журналисток спросила у чиновника о том, планируется ли в рамках двусторонних соглашений по оборонному сотрудничеству создание американской военной базы по аналогии с той, что размещается на острове Крит (база Суда). Соглашение с Вашингтонм Афины подписали 14 октября 2021 года. США по документам получили в пользование несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполис и военный лагерь рядом с ним.

Нет. То, как Соединенные Штаты могут использовать его, четко определяется в рамках двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Напомним, что Александруполис стал крупнейшим морским портом для транзита американской военной техники в Восточную Европу и на Украину. Западные СМИ сообщали о том, что в июле 2022 года оттуда были направлены киевскому режиму 2 500 военных машин и других видов вооружений. В декабре прошлого года через данный город Вашингтон передал 19 железнодорожных составов военной техники в европейский регион.

Премьер Греции заявил, что не верит в вооруженный конфликт с Турцией.

Фото и видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός