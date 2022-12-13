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Премьер Греции заявил, что не верит в вооруженный конфликт с Турцией

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Кириакос Мицотакис рассказал о территориальных спорах с Анкарой в море.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о том, что не верит в вооруженный конфликт с Турцией и "худший сценарий" отношений с Анкарой даже несмотря на заявления от турецкого руководства. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе пресс-конференции с местными журналистами, которая проходила в городе Александруполис, расположенном в северной части европейской страны. Он пояснил, что не может произойти "горячий эпиход" с применением оружия, хотя его беспокоит усиление негативной риторити со стороны властей Турции.

Я надеюсь, что мы видели крещендо риторики со всем тем, что они говорили, что "придут однажды ночью в Грецию", и теперь будет снижаться тон.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Кириакос Мицотакис уточнил, что призывает турецких коллег осознать тот факт, что превращение внешней политики в инструмент внутреннего партийного использования не является правильной стратегией для государства.  Чиновник пояснил, что Греция готова сесть за стол переговоров и решить имеющиеся разногласия с соседями на основании соблюдения международного права. Речь идет о территориальных спорах в акватории Эгейского моря и Восточного Средиземноморья.

Мицотакис: Греция может стать поставщиком газа на Украину.

Фото и видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός

Теги: восточное средиземноморье, греция, кириакос мицотакис, турция, эгейское море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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