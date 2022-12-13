Мицотакис: Греция может стать поставщиком газа на Украину

Кириакос Мицотакис рассказал о желании сделать Александруполис городом-портом с энергетическим хабом.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о том, что Греция может стать поставщиком природного газа на Украину вместо России. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал перед журналистами на пресс-конференции, организованной в городе Александруполис.Чиновник пояснил, что данный морской порт может стать крупным энергетическим хабом для экспорта ресурсов в европейский регион. Кириакос Мицотакис полагает, что решение по этому вопросу может быть принято властями до понедельника. Спикер пояснил, что рано или поздно украинский конфликт завершится, а в этот момент киевскому режиму понадобятся поставки природного газа.

Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины? Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Чиновник отметил, что на текущий момент ему трудно представить, что Украина и дальше будет получать энергоресурсы из России. Кириакос Мицотакис добавил, что кто-то должен будет взять на себя эти поставки.

Премьер Греции надеется на принятие решения по ценам на газ до понедельника.

Фото и видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός