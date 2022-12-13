Премьер Греции Мицотакис попросил президента распустить парламент

Указ президента о роспуске правительства Греции будет опубликован сегодня вечером.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу 22 апреля провел встречу с президентом страны Катериной Сакелларопулу. Об этом чиновник сообщил в эфире местного телеканала ERT. Он пояснил, что попросил главу государства распустить законодательный орган страны в связи со скорым истечением четырехлетнего мандата правительства. После этого могут быть назначены общенациональные выборы. По предварительным сведениям, это мероприятие придется на 21 мая.

Я передаю вам решение совета министров с просьбой распустить парламент и назначить проведение национальных выборов на 21 мая, через четыре недели. Это предусматривает конституция. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Глава кабинета министров Греции напомнил зрителям о том, что граждане на парламентских выборах смогут оценить весь период работы правительства и решить, кто далее будет править в течение следующих четырех лет. Кириакос Мицотакис подчеркнул, что президентский указ о роспуске правительства будет опубликован вечером в субботу.

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Фото и видео: Facebook (Запрещенная на территории Росси социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) / Kyriakos Mitsotakis