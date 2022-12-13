Петербуржцам назвали симптомы лихорадки Западного Нила

Информацию о заболевании опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре рассказали жителям Петербурга, какие симптомы наблюдаются у зараженных лихорадкой Западного Нила. Материал опубликовали на сайте ведомства сегодня, 22 марта.

Заболевшие жалуются на высокую температуру тела, головную боль, рвоту, диарею, боль в суставах. Кроме того, у зараженных появляется сыпь. В тяжелых случаях страдает нервная система.

Вирус-возбудитель туристы привозят из Греции, Египта, Таиланда, Индии, Вьетнама, Доминиканской Республики, Нигерии.

Подхватить вирус можно только при укусе комара. Инфекция не передается от человека к человеку. Отдыхающим в указанных выше странах нужно использовать спреи от комаров, носить закрытую одежду и проверять в помещениях наличие противомоскитных сеток.

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