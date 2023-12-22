Премьер Гаити согласился уйти в отставку на фоне беспорядков в стране

Ирфаан Али рассказал о политическом изменении в стране.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри покинет свой должностной пост в рамках переходного политического периода, а власть в стране временно перейдет переходному президентскому совету. Соответствующее заявление сделал президент Гайаны Ирфаан Али, выступая на пресс-конференции с журналистами по завершению международных переговоров, организованных на Ямайке. На мероприятии в объединении карибских государств КАРИКОМ, председательствовала именно Гайана.

На пути к свободным и справедливым выборам необходимо гарантировать, что Гаити будет управляться в соответствии с принципом верховенства закона. <...> Признаем отставку премьер-министра Ариэля Анри для создания переходного президентского совета и назначения временного премьер-министра. Ирфаан Али, президент Гайаны

Декларация, в составлении которой участвовали представители Гаити, стран КАРИКОМ, Америки, Канады, Франции и Бразилии, предусматривает формирование переходного президентского совета. Эта структура будет состоять из семи членов с правом голоса. Эти лица представляют различные местные движения. Также в структуру войдут еще двое наблюдателей, которые не имеют права голоса.

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Фото и видео: YouTube / Dr Mohamed Irfaan Ali