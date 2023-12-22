СМИ: банды атаковали дворец президента Гаити

В Порт-о-Пренсаи парализована мирная жизнь.

Вооруженные преступные группировки атаковали несколько правительственных зданий, расположенных в столице Гаити, в том числе и президентский дворец. Соответствующей информацией поделились журналисты с телеканала ABС, которые сослались на собственный источник.

Банди Гаити <...> вечером в пятницу начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него. публикация СМИ

Напомним, что стрельба в центре столицы Порт-о-Пренсаи в районе международного аэропорта фиксируется с 29 февраля в отсутствие на территории страны премьер-министра Ариэля Анри. В этот момент политик находился в Кении. Он стремился согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента, необходимого для противостояния местным бандам. Однако сейчас преступные группировки парализовали мирную жизнь Порт-о-Пренса. Вооруженные лица отметили, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее из-под контроля властей. Таким образом в Гаити переживают многолетний социально-политический кризис. Проблемы обострились после убийства президента Жовенеля Моиза. Эта трагедия произошла в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к усилению влияния бандитских группировок. Криминальные структуры занимаются вымогательствами, похищениями людей с целью выкупа и контролируют целые районы страны. В частности, речь идет о пространствах, в которых находятся топливные терминалы.

Белый дом отрицает, что США вынуждают премьера Гаити уйти в отставку.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости