Премьер Франции призвал жителей страны как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса

Жан Кастекс надеется, что Париж найдет понимание с населением страны в вопросе прививок.

Премьер-министр Франции призвал жителей страны как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Такое заявление глава правительства сделал во время посещения прививочного центра в департаменте Атлантические Пиренеи. Жан Кастекс надеются, что жители страны помогут властям, чтобы тем не пришлось снова вводить жесткий локдаун.

Линия правительства предельно ясна - нам необходимо провести вакцинацию, чтобы жители смогли получить санитарные паспорта. Вакцинация позволит избежать принятия жестких ограничительных мер, которые мы вынуждены были вводить раньше. Жан Кастекс, премьер-министр Франции

Премьер Франции призвал сограждан проявить солидарность в вопросе вакцинации, чтобы государство могло быстрее выйти из возникшего санитарного кризиса. Он надеется, что Парижу удастся убедить в правильности и необходимости прививок население. При этом власти фиксируют "некон сопротивление" процессу вакцинации со стороны французов.

Во Франции с 17 июня отеняют обязательное ношение масок на улице.

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