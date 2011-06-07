Во Франции с 17 июня отеняют обязательное ношение масок на улице

С 21 июня в стране отменяется комендантский час.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что с 17 июня в стране отменяется обязательное ношение масок на улице, передает BFM TV.

Однако ношение масок по-прежнему будет обязательным в помещениях, на стадионах и рынках. Премьер-министр подчеркнул также, что с 21 июня во Франции отменяется комендантский час.

Кроме того, Жан Кастекс призвал также нарастить темпы вакцинации во Франции.

Наша цель, чтобы к началу осени не менее 40 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, - сказал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что летом власти Франции постараются снять как можно больше ограничений по коронавирусу. Однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Видео: YouTube / Le Parisien