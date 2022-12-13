Премьер Франции пообещала провести пенсионную реформу, несмотря на протесты

Элизабет Борн рассказала о том, что профсоюзы не должны делать.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала провести пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты среди местного населения. Соответствующее заявление чиновница сделала в собственном аккаунте в социальных сетях. Она пояснила, что проект будет реализован уже в 2023 году. Она призвала местные профсоюзы, которые планируют забастовки сотрудников рабочей сферы против принятия реформы, "не наказывать" граждан страны.

Это прогрессивный текст. Он подразумевает ревалоризацию небольших пенсий для тех, кто работал всю жизнь, но чье пенсионное пособие является невысоким. Я продолжу убеждать наших граждан. Я призываю профсоюзы к ответственности. Элизабет Борн, премьер-министр Франции

Борн добавила, что во Франции у профсоюзов есть право на забастовку или на митинг, но лично премьер-министр страны полагает, что французы не должны от этого пострадать.

Глава МВД Франции: неизвестный ранил ножом несколько человек на вокзале в Париже.

Фото и видео: Twitter / Élisabeth BORNE