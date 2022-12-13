Премьер Франции объявила о проведении пенсионной реформы в обход голосования в парламенте

Элизабет Борн отменила голосование в парламенте, приняв закон по статье 49.3 Конституции Франции

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о проведении пенсионной реформы в обход голосования в местном парламенте. Она самостоятельно провела правительственный документ и решила, что закон принят. Такое действие чиновница смогла совершить согласно пункту, обозначенному в Конституции. О постановлении премьер рассказала законодателям в рамках своего выступления перед членами Национального собрания (нижней палаты парламента). Она пояснила, что страна не должна рисковать тем компромиссом, который удалось достичь между комитетами. По мнению Борн, данная реформа необходима Франции.

В соответствии с параграфом 3 статьи 49 нашей конституции, мое правительство принимает на себя ответственность за весь законопроект о финансировании социального страхования 2023 года с внесенными поправками координационного комитета. Элизабет Борн, премьер-министр Франции

В Париже протестующие начали жечь ограждения и доски на площади Согласия.

Фото и видео: YouTube / LCP - Assemblée nationale