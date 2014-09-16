Премьер Франции объявил о карантине в 16 департаментах

Ограничения вводятся на месяц. В стране вновь закрываются все магазины, кроме продовольственных. От дома можно удаляться на 10 километров.

Власти Франции решили ввести карантин в 16 департаментах страны. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Речь идет о восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментах северного региона О-де-Франц, а также о департаментах Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр. По словам премьера, при необходимости новые ограничительные меры могут распространить на другие департаменты. Парижане, напуганные этой информацией, решили покинуть столицу. При выезде из центра образовались пробки на 400 километров.

Локдаун вступает в силу с 00:00 в ночь на субботу 20 марта. Начало комендантского часа во всех департаментах страны переносится с 18:00 на 19:00.

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