Премьер Франции Борн сочла целью Парижа сделать "цену войны" для России невыносимой

Элизабет Борн рассказала о том, что не следует "отказываться" от Украины в пользу Москвы.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сочла целью Парижа сделать "цену войны" для России невыносимой. Соответствующее заявление глава местного правительства сделала в ходе своего выступления в нижней палате парламента (Национальном собрании). Мероприятие в законодательном органе страны было посвящено боевым действиям, которые ведутся на территории Украины.

Наша цель с самого начала была одна: сделать войну невыносимой для России, сильно ударить по ее экономике, не дать ей финансировать свое наступление. Элизабет Борн, премьер-министр Франции

Чиновница подчеркнула, что введение западных антироссийских санкций будет продолжаться. По мнению Борн, если Запад примет решение отказаться от ограничений против Москвы, то это будет означать одновременный отказ от Украины, от европейских ценностей и подчинение России.

Минфин Франции призвал ЕК представить предложения о снижении цен на газ и электроэнергию.

Фото и видео: YouTube / BFMTV