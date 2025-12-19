Петтери Орпо не думает, что время для осуществления рабочих контактов с Владимиром Путиным настало для Хельсинки.

Премьер-министр Финляндии заявил, что европейскому региону придется вести диалог с российским руководством. Соответствующий комментарий политический деятель сделал иностранным журналистам из местного издания Iltalehti. Петтери Орпо подчеркнул, что лично будет готов сесть за стол переговоров с президентом Владимиром Путиным, однако в настоящее время власти их Хельсинки полагают, что время для разговора с Москвой еще не наступило. Он добавил, что мяс сейчас находится на стороне Кремля, так как Финляндии будет сложно возобновлять диалог с территориальным соседом в то время, пока на Украине продолжаются боевые действия. По мнению финского чиновника, вопрос о достижении мира и режиме прекращения огня находится у Владимира Путина на столе и именно он него якобы зависит то, продвинется ли ситуация.

Решать как и когда начать диалог необходимо в координации с европейскими странами. Что касается Финляндии, Россия - наш сосед, и поэтому, если этот конфликт можно закончить, то диалог в какой-то момент должен быть начат, но этот момент пока не настал. Петтери Орпо, преемьер-министр Финляндии

Напомним, что западное издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что страны Европейского союза обсуждают возможность назначить собственного специального представителя для мирных переговоров по украинскому урегулированию. Среди возможных кандидатов на эту роль называется президент Финляндии Александер Стубб.

Премьер Финляндии оправдал плохое состояние экономики якобы угрозой России.

Фото: YouTube / Petteri Orpo kokoomus ev fanikanava