Премьер Финляндии: санкции Запада должны отразиться на жизни простых россиян

Санна Марин считает, что следует и дальше ужесточать меры для российских туристов.

Премьер-министр Финляндии считает, что санкции коллективного Запада должны отразиться на жизни простых россиян. Соответствующую позицию чиновница высказала на пленарном заседании Европейского парламента. Она выступила против того, чтобы туристы из РФ свободно могли путешествовать по территории стран Евросоюза и европейского региона, пока продолжается украинский конфликт.

Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

В Хельсинки призывают вводить строгие ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан России. Санна Марин полагает, что в текущих условиях текущая приостановка действия соглашения по упрощенному визовому режиму ЕС-оправдана. При этом она считает, что одного принятия этого решения недостаточно.

Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / European Parliament