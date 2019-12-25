Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине

Окончательное решение ЕП примет 14 сентября.

Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения макрофинансовой помощи Украине. Соответствующее решение депутаты одобрили на пленарной сессии в Страсбурге. Большинством голосов политики поддержали использование срочной процедуры по утверждению нового (второго по счету) транша киевскому режиму. Общая сумма составляет пять миллиардов евро. Напомним, что окончательное голосование в ЕП по предоставлению помощи Украине состоится 14 сентября. Проект резолюции будет принят в приоритетном порядке по отношению к остальным вопросам дневной повестки.

Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России.

Фото и видео: YouTube / European Parliament