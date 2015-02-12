Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России

Глава Европарламента призвала партнеров по Европейскому союзу усилить санкции против России. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе своей пресс-конференции на Кипре. Она ответила на вопрос одного из журналистов о том, какие действия и какую политику Турции следует избрать в отношениях с Москвой. Роберта Метсола призвала Анкару усиливать давление на РФ, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что незаконные рестрикции в отношении РФ вредят самому Западу и всей глобальной экономической системе.

Все страны, в особенности, желающие сблизиться с ЕС, должны не только соблюдать санкции, введенные против России… но также усиливать их и не допускать обхода и ослабления этих мер, что могло бы привести к ослаблению эффективности этих санкций. Роберта Метсола, глава ЕП

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Россию. Это решение негативно сказалось на росте цен на энергетические носители в зоне ЕС и США, а также на продуктах питания.

Брюссель направит в ЕП предложение о вступлении Хорватии в Шенген.

Фото и видео: European Commission