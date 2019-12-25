Премьер Финляндии: процесс вступления в НАТО может застыть на месте

По ее словам, этот вопрос необходимо решить до начала саммита альянса в Мадриде.

Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может застыть на месте. Об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин.

По ее словам, этот вопрос необходимо решить до начала саммита альянса в Мадриде. Марин отметила, что Финляндия со всей серьезностью относится к опасениям Турции и готова исправить любые недоразумения. Она также напомнила, что ранее Анкара не выступала против членства страны в НАТО.

Мы не знаем насколько, но он может застыть на некоторое время. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Ранее глава МИД Румынии призвал увеличить контингент НАТО в стране.

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