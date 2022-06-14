Глава МИД Румынии призвал увеличить контингент НАТО в стране

Он напомнил, что на территории страны уже находятся более 5 тысяч солдат союзников.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску призвал увеличить контингент НАТО в стране на долгий срок. Об этом он заявил в эфире телеканала Digi 24.

Ауреску напомнил, что на территории страны уже находятся более 5 тысяч солдат союзников. По его словам, власти заинтересованы в увеличении срока их пребывания в Румынии. Также глава МИД отметил, что формирование боевой группы началось в мае и должно завершиться до конца 2022 года.

Это будет зависеть от того, как быстро мы будем двигаться, и от союзников, которые входят в состав этой боевой группы. Богдан Ауреску, глава МИД Румынии

Ранее Столтенберг заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО предсказать нельзя.

Видео: YouTube / Digi24HD